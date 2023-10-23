Стало известно, где пройдут мирные переговоры Азербайджана и Армении

Переговоры между Азербайджаном и Арменией по заключению мирного соглашения проведут в Иране, сообщает Reuters. По информации агентства, Тегеран предоставит площадку для встречи на уровне министров иностранных дел, участие в которой также примут главы дипломатических ведомств России, Турции и Ирана.

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Участники предстоящей встречи намерены обсудить прогресс на пути к мирному договору между Баку и Ереваном. Как передает Reuters, этому предшествовало возвращение Азербайджаном контроля над Карабахом.

Как ранее сообщало агентство IRNA, министры иностранных дел Армении, Азербайджана, России, Ирана и Турции проведут встречу 23 октября в рамках форума «3+3». Главы дипломатических ведомств также планируют обсудить последние события на Южном Кавказе и вопросы регионального сотрудничества в сфере безопасности.