Боррель: в Газе должна наступить гуманитарная пауза
В боевых действиях в Газе должна наступить гуманитарная пауза, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в ходе встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.
Об этом пишет ТАСС.
«В Газе должна наступить гуманитарная пауза», — отметил он.
По словам Борреля, она необходима, чтобы гумпомощь была доставлена в регион и распределена.
Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что 14 грузовиков с гуманитарной помощью, предоставленной египетским обществом Красного Полумесяца и ООН, прибыли в сектор Газа.