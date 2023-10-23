Боррель: в Газе должна наступить гуманитарная пауза

В боевых действиях в Газе должна наступить гуманитарная пауза, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в ходе встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.

Об этом пишет ТАСС.

«В Газе должна наступить гуманитарная пауза», — отметил он.

По словам Борреля, она необходима, чтобы гумпомощь была доставлена в регион и распределена.