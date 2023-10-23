Информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский требует от журналистов не поднимать тему коррупции, показала обществу истинное лицо власти, стремительно теряющей доверие украинцев. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

Он отметил, что в СМИ недавно просочилась информация, что Зеленский непублично призвал журналистов не поднимать тему украинской коррупции, особенно связанной с поставками в армию.

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"Просьба есть просьба, но тогда украинским журналистам логично было бы попросить режим Зеленского не воровать. И если уж команда Зеленского удержаться от воровства не может, то стоит попросить не вести на бойню обворованных людей, пожалеть их жизни", - пишет Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

Логично было бы, по его словам, также попросить Зеленского прекратить конфликт, поскольку он публично это обещал избирателям в инаугурационной речи в Верховной раде 20 мая 2019 года. Логично было бы спросить, куда деваются деньги, которые режим Зеленского обычно без всякого закона реквизирует у олигархов и попавшихся под руку простых людей, пишет Медведчук.

"Логично было бы попросить Зеленского прекратить издеваться над Украиной и признать, что его политический курс, точнее, полное его отсутствие привело к краху государства и гибели людей", - подчеркивает политик.

Только вот журналистов, чтобы такое попросили, на Украине не осталось, отмечает он. "Зеленский их выгнал, посадил за решетку, как он это сделал с оппозицией, любыми несогласными людьми", - говорится в статье. Украину, по словам политика, уже покинула половина населения, потому Зеленскому и кажется, что несогласных с его политикой не осталось.

"Вот тут он ошибается. Его просьба стала достоянием общественности и вызвала возмущение не только на Украине", - отмечает политик.