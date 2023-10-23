СМИ узнали, почему США убеждают Израиль отложить наземную операцию

Палестинское движение ХАМАС на прошлой неделе освободило двух заложниц с гражданством США, но десятки заложников все еще остаются в секторе Газа. СМИ рассказали, что США против немедленного начала наземной операции в Газе и давят на Израиль ради переговоров по заложникам.

По последним данным, в заложниках в Газе находятся 212 человек. Как пишет The Guardian, в последние дни давление на Израиль ради переговоров об их освобождении усилилось; отчаявшиеся семьи умоляют чиновников помочь освободить их близких перед ожидаемой наземной операцией.

Вечером 22 октября группа семей заложников провела почти двухчасовую встречу с президентом Израиля в его резиденции в Иерусалиме, пока снаружи собиралась толпа протестующих. Однако давление оказывается и за пределами Израиля. Многие заложники - граждане других стран или имеют двойное гражданство. Как минимум некоторые из десяти американцев, пропавших в Израиле после нападения ХАМАС 7 октября, удерживаются в секторе Газа. Среди заложников также 17 граждан Таиланда и восемь немцев. Семь граждан Великобритании и семь французов по-прежнему считаются пропавшими без вести, некоторые из них, возможно, находятся в заложниках.

По данным CNN, США добиваются отсрочки наземной операции Израиля, чтобы дать переговорам по заложникам больше времени. Источники телеканала, знакомые с ходом обсуждений, заявили, что администрация Джо Байдена оказала давление на Израиль, чтобы страна отложила наземное наступление ради освобождения заложников и доставки гуманитарных грузов в Газу.

Нескольких американских чиновников также рассказали The New York Times, что администрация Байдена посоветовала Израилю отложить наземное наступление, чтобы выиграть время для переговоров по освобождению заложников и позволить гуманитарной помощи достичь палестинцев. Совет не торопиться с наземной операцией израильтянам был передан через американского министра обороны Ллойда Остина, поскольку Пентагон помогает Израилю советами по военным действиям, отмечает NYT. Остин почти ежедневно звонит своему израильскому коллеге Йоаву Галланту и называет возвращение заложников приоритетной задачей, подчеркивает источник NYT.

При этом сотрудник посольства Израиля в Вашингтоне в беседе с газетой отрицал, что власти США советовали отложить наземную операцию.

«Мы ведем тесный диалог и консультации с администрацией США. США не оказывают давление на Израиль в отношении наземной операции», —подчеркнул он.