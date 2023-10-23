Додон раскритиковал визит Тихановской в Молдавию

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что белорусскому народу не нужна «псевдодемократия», которая на сегодняшний день установлена в Молдавии. По его мнению, «непутевое и бессовестное правление» доведет любую страну до разрухи. Об этом он написал в своем Telegram-канале после визита лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Молдавию.

«Поверьте, не нужны вам у власти разного рода политические марионетки Сороса. Это верный путь к деградации. Что Санду, что Тихановская запрограммированы быть орудиями в чужих руках, и им чужды истинные национальные интересы и ценности народа», — написал Додон.

Он призвал белорусов дорожить и хранить то, что республика имеет.

«Храните то, чему мы, молдаване, по-хорошему вам завидуем», — подытожил он.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.