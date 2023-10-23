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Киев запросил у Индонезии сотни электрогенераторов

Украина запросила у Индонезии сотни электрогенераторов для подготовки к возможным осложнениям работы энергосистемы страны. Об этом рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Антон Демехин, передает индонезийский портал Liputan6.

Киев запросил у Индонезии сотни электрогенераторов
© Lenta.ru

Демехин рассказал, что Киев ищет возможность вырабатывать энергию, когда электричество отключится.

«Сейчас нам не хватает нескольких сотен генераторов, и мы были бы рады, если бы Индонезия смогла помочь в этом вопросе», — сказал он.

По словам замглавы МИД, во время визита он также обсудил вопросы продовольственной безопасности и зерновых инициатив.

«Это то, что мы обсуждали с заместителем министра иностранных дел Индонезии в первый день моего приезда», — пояснил дипломат.

Ранее глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что долг на рынке электроэнергии на Украине достигает отметки в 60 миллиардов гривен (более 1,6 миллиарда долларов).

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