Экс-спикер Маккарти предупредил о росте террористической угрозы в США

«Но если вы просто посмотрите на тот хаос, что сейчас творится, то увидите широко открытую южную границу. Я обеспокоен тем, что сегодня внутри Америки находятся [террористические] ячейки… Только в прошлом месяце мы задержали 18 человек из списка наблюдения ФБР за террористами, пересекавших нашу границу. В этом году это сделали более 160 человек», — сказал Маккарти.