В США назвали союз России, Ирана и Китая «осью зла»

"Мы должны реагировать на реально существующие условия, которые представляют угрозу для Соединенных Штатов. Иранцы также представляют угрозу и для нас. Итак, это чрезвычайная ситуация. Это чрезвычайная ситуация, когда мы активизируемся и имеем дело с этой осью зла – Китаем, Россией, Ираном – потому что это непосредственная угроза Соединенным Штатам", — сказал Макконнелл.