В США назвали союз России, Ирана и Китая «осью зла»
Сенатор Конгресса США Митч Макконнелл заявил, что союз России, Ирана и Китая является "осью зла" и представляет непосредственную угрозу Соединенным Штатам. В интервью Fox News он отметил, во многих отношениях мир находится перед "глобальной угрозой".
"Мы должны реагировать на реально существующие условия, которые представляют угрозу для Соединенных Штатов. Иранцы также представляют угрозу и для нас. Итак, это чрезвычайная ситуация. Это чрезвычайная ситуация, когда мы активизируемся и имеем дело с этой осью зла – Китаем, Россией, Ираном – потому что это непосредственная угроза Соединенным Штатам", — сказал Макконнелл.
С его точки зрения, мир сталкивается с "конкуренцией крупных держав", совпадающей с угрозой терроризма на Ближнем Востоке и полноценными боевыми действиями в Европе. Кульминацией стала атака ХАМАС на Израиль, отметил сенатор.
До этого политический обозреватель Андрей Перла заявил, что сегодня фактически начался передел мира. По его словам, происходящее сегодня ведет к эскалации напряженности между Западом и Востоком.
"То есть нами [Россией], Ираном, Китаем, Северной Кореей и так далее. Каждый следующий шаг по пути эскалации ведет к сплочению каждого из враждующих блоков. Фактически происходит раздел мира. В одной части — англосаксы и их марионетки, в другой части — свободные страны", — считает Перла.