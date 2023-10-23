США попросили Израиль отложить операцию в Газе

Соединенные Штаты попросили Израиль отсрочить начало наземной операции в секторе Газа, в том числе чтобы лучше подготовится к возможным атакам на свои силы на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Собеседники издания ожидают, что количество атак на американские силы может увеличиться после того, как в Израиль решит ввести войска в Газу. В США предполагают, что атаки могут совершать поддерживаемые Ираном региональные группировки.

По данным газеты, администрация президента США Джо Байдена просит еврейское государство отложить операцию не только по соображениям безопасности: Вашингтон хочет "выиграть время" для переговоров об освобождении заложников и доставки гуманитарной помощи. Издание пишет, что администрация США не выдвигает к Израилю никаких требований, но по-прежнему поддерживает намерение еврейского государства провести наземную операцию и уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС.

Собеседники NYT утверждают, что совет повременить с началом операции был передан через главу Пентагона Ллойда Остина. Глава американского оборонного ведомства почти каждый день общается со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, стороны обсуждают поставки американского оружия и размещение войск США в регионе. По словам одного из источников газеты, Остин также говорил министру обороны Израиля, что возвращение заложников является для США приоритетной задачей.