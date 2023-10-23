Водитель въехал в толпу пропалестинских протестующих в США

В американском городе Миннеаполис в штате Миннесота водитель автомобиля протаранил пропалестинскую забастовку. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на организаторов протеста, в акции 22 октября участвовали около пяти тысяч забастовщиков. Они легли на дорогу в память о мирных палестинцах.

В полиции пояснили, что, по словам свидетелей, некто не машине въехал в толпу. Один очевидец сообщил, что слышал звук выстрела.

Пока сведений о пострадавших не поступало, водителя автомобиля на арестовали.