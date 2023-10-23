Водитель въехал в толпу пропалестинских протестующих в США
В американском городе Миннеаполис в штате Миннесота водитель автомобиля протаранил пропалестинскую забастовку. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщили местные СМИ со ссылкой на организаторов протеста, в акции 22 октября участвовали около пяти тысяч забастовщиков. Они легли на дорогу в память о мирных палестинцах.
В полиции пояснили, что, по словам свидетелей, некто не машине въехал в толпу. Один очевидец сообщил, что слышал звук выстрела.
Пока сведений о пострадавших не поступало, водителя автомобиля на арестовали.
На фоне атаки ХАМАС на Израиль и ответной военной операции ЦАХАЛ против сектора Газа в городах Европы и других частей света проходят демонстрации сторонников как Израиля, так и Палестины. Проарабские митинги выходят гораздо масштабнее израильских. В США полиция усилила свое присутствие в еврейских и мусульманских кварталах, рассказала "Газета.Ru".