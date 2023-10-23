Сидней отказался поднимать флаг Израиля во избежание раскола в обществе

Мэрия Сиднея отказалась поднять флаг Израиля перед городской ратушей и подсветить здание в синем и белом цветах в знак поддержки еврейского государства из-за опасений вызвать разногласия в обществе. Об этом сообщает телеканал 9News со ссылкой на канцелярию лорд-мэра мегаполиса Кловер Мур.

По данным телеканала, причиной отказа поддержать Израиль стали опасения городских властей в связи тем, что "это вызовет раскол в сообществе, нанесет вред и будет противоречить городским ценностям".

"Заявлений с осуждением терроризма, насилия и войны будет достаточно, чтобы выразить нашу солидарность со всеми пострадавшими сообществами. Поддержка какой-то одной стороны вызывает разногласия и вредна, а кроме того, это противоречит главным ценностям Сиднея - инклюзивности и гармонии", - заявила лорд-мэр.

Ранее Мур, остающаяся лорд-мэром крупнейшего города Австралии на протяжении почти двух десятилетий (с марта 2004 года), раскритиковала решение правительства штата Новый Южный Уэльс подсветить здание Сиднейской оперы в цветах израильского флага, заявив, что "не стоит принимать ту или иную сторону в конфликте".