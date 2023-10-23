$95.91-1.40101.43-1.20

В Китае заявили, что продолжат оказывать гуманитарную помощь Палестине

Китай намерен продолжить оказывать гуманитарную помощь Палестине как по двусторонним каналам, так и через ООН. Об этом заявил спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь.

В Китае заявили, что продолжат оказывать гуманитарную помощь Палестине
© ТАСС

"Китай оказывал и будет продолжать оказывать чрезвычайную гуманитарную помощь Палестине по каналам ООН и двусторонним каналам, чтобы помочь облегчить гуманитарный кризис, с которым сталкивается население Газы. Китай высоко оценивает усилия Египта по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа и поддерживает Египет в открытии коридора для оказания гуманитарной помощи в Газе", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.