В Китае заявили, что продолжат оказывать гуманитарную помощь Палестине

Китай намерен продолжить оказывать гуманитарную помощь Палестине как по двусторонним каналам, так и через ООН . Об этом заявил спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь.

"Китай оказывал и будет продолжать оказывать чрезвычайную гуманитарную помощь Палестине по каналам ООН и двусторонним каналам, чтобы помочь облегчить гуманитарный кризис, с которым сталкивается население Газы. Китай высоко оценивает усилия Египта по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа и поддерживает Египет в открытии коридора для оказания гуманитарной помощи в Газе", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.