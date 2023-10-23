Госдеп рекомендовал американцам немедленно покинуть Ливан

Госдеп посоветовал американцам покинуть Ливан
Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам покинуть немедленно Ливан «в связи с непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности».
Об этом информирует ТАСС.
Как отмечает агентство, американским гражданам, решившим не покидать страну, Вашингтон рекомендовал подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен провёл переговоры с исполняющим обязанности главы правительства Ливана Наджибом Микати.
Также МИД России призвал воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и Палестину.