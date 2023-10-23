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Госдеп посоветовал американцам покинуть Ливан

Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам покинуть немедленно Ливан «в связи с непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности».

Госдеп рекомендовал американцам немедленно покинуть Ливан
© ТАСС

Об этом информирует ТАСС.

Как отмечает агентство, американским гражданам, решившим не покидать страну, Вашингтон рекомендовал подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен провёл переговоры с исполняющим обязанности главы правительства Ливана Наджибом Микати.

Также МИД России призвал воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и Палестину.