Госдеп рекомендовал американцам немедленно покинуть Ливан

Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам покинуть немедленно Ливан «в связи с непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности».

Об этом информирует ТАСС.

Как отмечает агентство, американским гражданам, решившим не покидать страну, Вашингтон рекомендовал подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.

Также МИД России призвал воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и Палестину.