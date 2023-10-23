ХАМАС и Иран обсудили ситуацию вокруг сектора Газа
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону ситуацию вокруг сектора Газа.
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что стороны обсудили действия Израиля против сектора Газа и методы, при помощи которых можно остановить вооружённый конфликт.
Ранее в Израиле заявили, что атакуют Иран, если «Хезболла» откроет второй фронт.
Также президент Ирана Ибрагим Раиси отметил, что «пламя американо-израильских бомб» скоро поглотит Израиль.