Экс-президент Боливии призвал признать Израиль государством-террористом

"Я повторяю призыв к нашему правительству помимо разрыва отношений с Израилем четко и решительно осудить массовые убийства и геноцид в отношении палестинского народа. Тот, кто не отвергает геноцид, является его соучастником. Геноцид в Палестине допустить нельзя. Израиль должен быть объявлен террористическим государством", — подчеркнул политик.

Ранее израильская авиация выпустила несколько ракет по районам больниц Аль-Шифа и Аль-Кудс в секторе Газа. На подвергшейся обстрелу территории госпиталя Аль-Шифа находилось много медработников и раненных. Количество жертв неизвестно, однако ранее в результате израильской бомбардировки на севере сектора Газа погибли 30 человек. Удары разрушили лагерь беженцев и мечеть.

В сети опубликовали фотокадры с места обстрела, который продолжался на протяжении двух часов. По данным СМИ, это самая мощная и долгая атака с начала войны между Израилем и Палестиной. Также силами ВВС Израиля была разрушена греческая православная церковь святого Порфирия. В момент атаки в храме находилось около 50 человек, среди которых были женщины и дети.