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Герцог: у проникших в Израиль членов ХАМАС были инструкции по изготовлению химоружия

Проникшие на территорию Израиля члены движения ХАМАС имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия. Об этом президент Израиля Ицхак Герцог сообщил в интервью телеканалу Sky News.

В Израиле заявили о наличии у членов ХАМАС инструкций по изготовлению химоружия
© globallookpress.com

"Настолько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на данные инструкции о том, как сделать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом", - приводит телеканал слова президента.

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Sky News отмечает, что проверить утверждения Герцога не удалось.