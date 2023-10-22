В Израиле заявили о наличии у членов ХАМАС инструкций по изготовлению химоружия

Герцог: у проникших в Израиль членов ХАМАС были инструкции по изготовлению химоружия
Проникшие на территорию Израиля члены движения ХАМАС имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия. Об этом президент Израиля Ицхак Герцог сообщил в интервью телеканалу Sky News.
"Настолько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на данные инструкции о том, как сделать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом", - приводит телеканал слова президента.
Sky News отмечает, что проверить утверждения Герцога не удалось.