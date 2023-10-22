На Украине сообщили о взрывах в Сумской области

В Сумской области на северо-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Дом».

Других подробностей телеканал не приводит. Местные власти ситуацию не комментировали.

Отмечается, что воздушная тревога в регионе не объявлялась.

22 октября украинское агентство ТСН сообщало, что в городе Вышгороде Киевской области произошли взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале сообщало о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне.

Также в этот день в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что сирены звучали в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных украинским властям частях Херсонской и Запорожской областей.