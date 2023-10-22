Под Киевом произошли взрывы

В городе Вышгороде Киевской области произошли взрывы. Об этом сообщило украинское агентство ТСН.

Других подробностей нет, местные власти ситуацию не прокомментировали.

В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Кроме того, украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале сообщало о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне.

22 октября в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что сирены звучали в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных украинским властям частях Херсонской и Запорожской областей.

В этот же день глава администрации Херсона Роман Мрочко заявлял, что в городе произошли взрывы.