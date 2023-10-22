Нетаньяху провёл переговоры с Макроном и премьером Нидерландов Рютте

Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

«Премьер-министр пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Макрон и Рютте посетят Израиль 22 и 23 октября и встретятся с Нетаньяху.