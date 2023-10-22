Во Франции 183 школьника отстранили от занятий за экстремизм

Министр национального образования Франции Габриэль Атталь заявил телеканалу BFMTV, что в стране приняли решение об отстранении от учебы 183 школьников в связи с проявлениями экстремизма с их стороны во время церемоний в память об убитых радикалами преподавателях Самюэле Пати и Доминике Бернаре.

© Газета.Ru

По его словам, некоторые из них угрожали преподавателям или были уличены в оправдании терроризма.

Ранее власти Парижа назвали сквер перед зданием знаменитого французского университета Сорбонна именем убитого школьного учителя Самюэля Пати.

Открытие сквера прошла 16 октября, в годовщину убийства преподавателя, в нем примет участие семья Пати.