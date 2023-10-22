В Палестине указали на катастрофическую ошибку Байдена

«Во-первых, это был колоссальный провал в политическом и дипломатическом плане, потому что никто кроме израильтян не хочет с ним разговаривать. Во-вторых, это стратегическая ошибка, потому что он втягивает США в очень опасную зону, где совершаются военные преступления. И в-третьих, потому что он закрепляет ситуацию с отсутствием мирного процесса», — сказал депутат.