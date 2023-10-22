Грузия отказалась от встречи в Тегеране по Южному Кавказу

Грузия не примет участие во встрече в Тегеране 23 октября по Южному Кавказу в формате «три плюс три», в который входят страны региона, а также Россия, Турция и Иран, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузия никогда не участвовала в работе в данном формате и не будет участвовать и 23 октября», – заявили журналистам в МИД страны.

Платформа была создана по инициативе Анкары в 2020 году и работает с 2021 года.