Дипперсоналу США в Ираке поручили эвакуироваться

Части американского дипперсонала в Ираке поручено эвакуироваться, сообщил госдеп США
В Госдепе пояснили, что соответствующее поручение получили члены семей и не отвечающий за срочные дела правительственный персонал из посольства США в Багдаде и генерального консульства США в Эрбиле. Основной причиной являются возросшие угрозы безопасности, передает РИА «Новости».
Гражданам США также рекомендуется не посещать Ирак.
Ранее сообщалось, что военная база США в Иракском Курдистане, которая расположена в окрестностях административного центра Эрбиль, была атакована двумя беспилотниками.