Дипперсоналу США в Ираке поручили эвакуироваться

В Госдепе пояснили, что соответствующее поручение получили члены семей и не отвечающий за срочные дела правительственный персонал из посольства США в Багдаде и генерального консульства США в Эрбиле. Основной причиной являются возросшие угрозы безопасности, передает РИА «Новости».