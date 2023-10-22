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Части американского дипперсонала в Ираке поручено эвакуироваться, сообщил госдеп США

В Госдепе пояснили, что соответствующее поручение получили члены семей и не отвечающий за срочные дела правительственный персонал из посольства США в Багдаде и генерального консульства США в Эрбиле. Основной причиной являются возросшие угрозы безопасности, передает РИА «Новости».

Дипперсоналу США в Ираке поручили эвакуироваться
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Гражданам США также рекомендуется не посещать Ирак.

Ранее сообщалось, что военная база США в Иракском Курдистане, которая расположена в окрестностях административного центра Эрбиль, была атакована двумя беспилотниками.