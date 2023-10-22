В Сеть слили личный номер телефона премьера Британии Сунака

Пранкеры опубликовали в социальных сетях аудиозапись телефонного звонка и ответа автоответчика премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака. Об этом пишет The Sun.

По данным газеты, премьеру дали новый отдельный номер, когда он пришел к власти.

Вместе с тем, звонок пранкеров показал, что Сунак продолжает пользоваться и старым номером.

Ранее сообщалось, что в октябре 2022 года хакеры одной из крупных группировок опубликовали на своем сайте личные данные Лиз Трасс, занимавшей кресло премьер-министра Великобритании.