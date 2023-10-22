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СМИ: турецкая хакерская группа взломала сервера ЦАХАЛ

Турецкая хакерская группа Ayyıldız Tim взломала сервера Армии обороны Израиля, пишет газета Yeni Şafak в своем Telegram-канале.

СМИ: турецкая хакерская группа взломала сервера ЦАХАЛ
© globallookpress.com

По данным газеты, хакерам удалось получить данные о прошедших и готовящихся маневрах ЦАХАЛ, а также о личном составе подразделений.

Представитель группы отметил, что в ближайшее время опубликует различные интересные данные об израильской армии.

Ранее Ayyıldız Tim сообщила, что начинает кибер-войну с Израилем. Хакеры уточнили, что не будут предупреждать Тель-Авив об атаках и ответственности за атаки на сектор Газа, а намереваются только сообщать о последствиях своей работы.

Напомним, что в 2014 году хакеры этой группы уже «воевали» с Израилем. В августе им удалось взломать систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол». На некоторое время они оставили страну без защиты от атак с воздуха.

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