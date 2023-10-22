Израиль пригрозил Ирану ударом

Израиль пообещал смести с лица земли своих «врагов» в случае нападения. Министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат в интервью The Mail Ирану, если ливанская группировка «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере.

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«У Израиля есть очень четкое послание нашим врагам. Мы говорим им: посмотрите, что происходит в секторе Газа — с вами поступят так же, если вы нападете на нас», — заявил он.

С аналогичным предупреждением выступил и израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Он сообщил, что, если «Хезболла» решит вступить в конфликт, то она еще «соскучится» по Второй ливанской войне и совершит «ошибку всей своей жизни».