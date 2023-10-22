На КПП "Рафах" между Египтом и Газой произошли взрывы

Звуки взрывов раздаются в районе контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе палестинского сектора Газа и Египта. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

По его информации, звуки слышны с палестинской стороны погранперехода. Канал также передает, что выехавшая ранее с территории Египта колонна с гуманитарной помощью все еще находится в пределах КПП.

Ранее сообщалось, что 17 грузовиков с помощью жителям палестинского анклава пересекли контрольно-пропускной пункт "Рафах". Накануне в Газу через "Рафах" въехал первый автопоезд, состоявший из 20 машин с гуманитарной помощью. Они были разгружены у КПП с палестинской стороны, медикаменты и товары первой необходимости были направлены в южные области палестинского сектора.