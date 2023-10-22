Блинкен ответил, что будет с Палестиной после конфликта

Первые лица США впервые публично ответили на вопрос: что должен делать Израиль после окончания конфликта с Палестиной. В эфире NBC госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что стороны конфликта больше не смогут вернуться к статус-кво.

Ведущая телеканала спросила госсекретаря, в чем стратегия Израиля в отношении сектора Газа и кто будет управлять им, когда конфликт завершится.

Блинкен заявил, что Израиль не сможет вернуться к статус-кво, и не потерпит повторения ситуации, подобной 7 октября.

«Они не смогут находиться в таком положении, когда им постоянно грозит самая ужасная террористическая атака. Поэтому необходимо найти что-то, гарантирующее, что ХАМАС не сможет повторить это», – сказал госсекретарь.

Блинкен добавил что, по его данным, Израиль не намерен брать Газу под свой контроль.

ООН считает, что израильская оккупация Палестины является незаконной с точки зрения международного права. Год назад доклад на эту тему был опубликован Независимой международной комиссией ООН.

Правозащитники ООН считают, что действия Израиля, направлены на то, чтобы заставить палестинцев «покинуть свои дома и таким образом изменить демографический состав отдельных районов».