Блинкен заявил, что Израиль должен сам принять решение о начале наземной операции

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль должен самостоятельно принять решение о начале наземной операции в секторе Газа, Вашингтон может дать только совет.

"Это решения [о начале операции], которые должен принять Израиль сам. Мы можем дать только совет", - сказал Блинкен в эфире телеканала NBC, подчеркнув, что США регулярно поддерживают контакт с Израилем.

При этом госсекретарь добавил, что хотя "Израиль имеет не только право, но и обязанность защищать себя", люди в Газе должны получить гуманитарную помощь, мирное население должно быть защищено.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что поддерживает с властями Израиля контакт относительно сроков начала наземной операции в секторе Газа.

18 октября президент США сообщил, что обсуждает с представителями Израиля возможность отказа от наземной военной операции в Газе.