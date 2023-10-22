«Мы с вами идём от ситуации от худшего к ещё худшему. Поэтому выход может быть только один: немедленная отмена военного положения, немедленная перезагрузка, немедленные выборы в Верховный Совет, и немедленно Зеленский должен уйти в отставку», — считает Соскин.