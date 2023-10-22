Нетаньяху предостерег "Хезболлу" от вступления в конфликт

Вступление ливанского движения «Хезболла» в конфликт приведет к очень тяжелым последствиям для Ливана в целом, предупредил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет РИА «Новости».

Премьер подчеркнул, что вступление в войну станет самой большой ошибкой движения за все время его существования.

«Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана», — пояснил Нетаньяху.

Напомним, что в начале октября между Палестиной и Израилем вспыхнул конфликт. Официальный Тель-Авив на фоне гибели израильтян и разрушения объектов инфраструктуры постоянно делает резкие, пафосные заявления и предостерегает другие страны от вмешательства в войну на стороне ХАМАС.