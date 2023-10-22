Шесть военных кораблей отправит Китай на Ближний восток – The Sun
КНР направит шесть военный кораблей на Ближний восток, опасаясь усугубления конфликта между Палестиной и Израилем, сообщает The Sun.
В статье отмечается, что в регионе существует напряженность, которая связана с опасениями, что «израильский кризис может перерасти в тотальную войну».
В состав оперативной группы военных кораблей вошли эсминец «Цзыбо», фрегат «Цзинчжоу» и корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху».
Ранее специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь озвучивал готовность Китая совместно работать с Россией для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.