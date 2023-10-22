Шесть военных кораблей отправит Китай на Ближний восток – The Sun

КНР направит шесть военный кораблей на Ближний восток, опасаясь усугубления конфликта между Палестиной и Израилем, сообщает The Sun.

В статье отмечается, что в регионе существует напряженность, которая связана с опасениями, что «израильский кризис может перерасти в тотальную войну».

В состав оперативной группы военных кораблей вошли эсминец «Цзыбо», фрегат «Цзинчжоу» и корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху».