В Аргентине стартовали президентские выборы

На всей территории Аргентины открылись избирательные участки - в стране проходят всеобщие выборы. Помимо президента гражданам предстоит выбрать губернаторов трех провинций, 130 депутатов и 24 сенатора в Национальный конгресс. Но основное внимание, безусловно, приковано к выборам главы государства.

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Впервые за долгие годы в борьбу за президентское кресло в этой южноамериканской стране включилась "третья сила" в лице либертарианца Хавьера Милея. Ключевая интрига сегодняшнего голосования заключается в том, удастся ли молодому политику одержать победу уже в первом туре. Для этого ему необходимо набрать 45 процентов голосов избирателей, либо 40, но с условием, что ближайший конкурент отстает от него на 10 процентов.

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При этом большинство опросов общественного мнения говорят о том, что все должно решиться во втором туре голосования, который намечен на 19 ноября. За право выхода во второй тур борются два политика. Это кандидат от правящей коалиции, нынешний министр экономики Серхио Масса и лидер оппозиционного блока, бывшая министр безопасности страны Патрисия Буллрич. По данным соцопросов, Масса на несколько пунктов опережает Буллрич и может технически считаться фаворитом на второе место.

В президентской гонке также участвуют еще два кандидата - губернатор провинции Кордоба Хуан Скьяретти и представительница левых сил Мириам Брегман. Однако их шансы на победу или выход во второй тур считаются минимальными.

Нынешние президентские выборы в Аргентине проходят одновременно в атмосфере надежды и безысходности, на фоне сильного общественно-социального напряжения. Страна находится в глубоком экономическом кризисе, сопровождающемся галопирующей инфляцией и мощнейшей девальвацией национальной валюты. Политическая неопределенность, призывы к радикальным переменам и тотальной реорганизации финансово-экономического устройства государства уже несколько раз приводили к спекулятивным скачкам котировок на местном валютном рынке.