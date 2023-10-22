Палестина обратилась с призывом к мировому сообществу

Мировому сообществу следует как можно быстрее оказать реальное давление на Тель-Авив на фоне ежедневных ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа, заявили в МИД Палестины. В ведомстве добавили, что выступают за прекращение конфликта, пишет портал Wafa.

В МИД отметили также, что необходимо продолжить доставку гуманитарной помощи, повысить важность политического разрешения ситуации на Ближнем Востоке.

Международное сообщество реагирует на действия Тель-Авива, обстрелы сектора Газа. Вместе с тем, подчеркнули в ведомстве, заявления лидеров нередко содержат предвзятые оценки событий, либо звучат излишне мягко, слабо.

В МИД уточнили, что с 7 по 22 октября в анклаве погибли свыше 4,5 тыс. палестинцев, в том числе, 1661 ребенок.

Напомним, что Ближний Восток является одним из самых сложных регионов на планете. Между странами, расположенными на территории макрорегиона, нередко вспыхивают конфликты.

Так, 7 октября 2023 года, палестинское движение ХАМАС провело масштабную атаку на Израиль. Боевики движения захватили военную базу, порядка 20 населенных пунктов, взяли свыше 200 заложников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла за несколько дней вернуть под свой контроль утраченные пункты, нанесла ряд ударов по сектору Газа.