Шольц надел еврейскую кипу на открытие синагоги в Дессау

Канцлер Германии Олаф Шольц надел еврейскую кипу на открытие новой синагоги в городе Дессау. Фото опубликовано на его странице в соцсети X.

Он написал, что власти восполняют пробелы спустя 85 лет после разрушения синагоги. Новая синагога, отметил Шольц, показывает, что «еврейская жизнь была и остается частью Германии».

Канцлер подчеркнул, что в Германии нет места антисемитизму и разжиганию ненависти и что Германия «везде и всегда» будет защищать еврейскую жизнь.

Как Шольц заявлял ранее, обеспечение безопасности Израиля и его граждан является важной задачей Германии.