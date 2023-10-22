Названо число жителей Газы, покинувших свои дома

Власти Газы заявили, что число жителей анклава, покинувших свои дома, достигло 1,5 миллиона. К этому привела эскалация конфликта с непрекращающимися израильскими бомбардировками Газы, сообщает РИА Новости.

«Семьдесят процентов населения сектора Газа, 1,5 миллиона граждан, живут в центрах приема»,– говорится в сообщении властей Газы.

Между тем, по данным «Аль-Джазиры», палестинцы сообщают о получении новых предупреждений от израильских военных. В них говорится о необходимости перебраться на юг сектора Газа.

Жители анклава говорят, что израильская армия распространяет листовки и аудиосообщения, призывая эвакуироваться на фоне продолжающихся воздушных атак.