В Чехии разочаровались в Орбане из-за его позиции по Украине

«Я уверена, что он с этими заявлениями и замечаниями один. И я действительно очень разочарована не только Виктором Орбаном, но и всеми венграми, которые придерживаются этих идей. Невероятно, что именно венгры, имеющие в своей истории действительно трудный опыт с Советским Союзом, теперь поддерживают такие мнения <…> мы хорошо знаем, что за этим стоит огромное влияние России в Венгрии», — пояснила Адамова.