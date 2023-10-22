Филиппины возложили на Китай вину за столкновение судов в Южно-Китайском море

Филиппины обвинили Китай в столкновении военных судов вблизи спорных островов Спратли в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Philippine News agency.

Судно береговой охраны Китая (CCG) столкнулось с филиппинским судном снабжения. Инцидент произошёл утром в воскресенье, 22 октября.

В заявлении филиппинцев говорится, что причиной столкновения стали «опасные блокирующие маневры» китайского корабля.

«Сегодня утром около 6:04 произошел опасный блокирующий маневр судна береговой охраны Китая (CCGV-5203), что привело к его столкновению с филиппинским судном снабжения», — сказано в заявлении.

В сообщении не уточняется, какой ущерб получило филиппинский корабль, и выполнил ли он свою миссию.

Одновременно, еще одно судно береговой охраны Филиппин столкнулось с патрульным кораблем КНР.

В свою очередь Пекин заявил, что Филиппины незаконно послали береговые и транспортные корабли для «самовольного вторжения в акваторию китайских островов Наньша».

По данным КНР, филиппинские суда проигнорировали предупреждения, опасно сблизились с китайским кораблем, что привело к легкому столкновению. Пекин возложил ответственность на Филиппины.

Острова Спратли (Наньша, Коралловые острова) — архипелаг в юго-западной части Южно-Китайского моря. Это более 100 мелких островов, рифов и атоллов. Здесь нет постоянного населения, архипелаг используется как рыбопромысловый район.