В Германии заявили о панике Байдена из-за 3 проблем

Сравнение главы России Владимира Путина с ХАМАС, сделанное Джо Байденом, свидетельствует о серьёзных проблемах, имеющихся у американского президента и его администрации. Так считает Йорг Кронауэр – обозреватель немецкого издания Junge Welt.

«Путин и ХАМАС в одной категории? Любой, кто рискует публично выступать с такими нелепыми лозунгами, либо хочет привлечь на свою сторону самую тупую часть правых США, либо у него имеются проблемы. И то и другое справедливо по отношению к президенту США», – написал Кронауэр.

Он отмечает, что у Байдена есть три проблемы. Первая заключается в том, что США и союзники уже более полутора лет «вливают десятки миллиардов долларов в вооружение Украины». Однако украинское «контрнаступление, гордо осыпанное преждевременными похвалами, провалилось».

По словам обозревателя, все больше и больше людей в США, особенно правых, говорят, что Украина это бездонная яма. Рано или поздно Украина будет потеряна для США и Запада.

Вторая проблема: в случае наземного вторжения Израиля в Газу может разгореться пожар на Ближнем Востоке.

«Смогут ли Соединенные Штаты избежать кровавого ада, который явно надвигается? Нет», – считает Кронауэр.

Третья проблема заключается в том, что США нужны военная техника и деньги для борьбы против Китая. Однако всё, что «застревает в Украине или горит на Ближнем Востоке», в конечном итоге недополучают союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Байден сравнил российского лидера Владимира Путина с ХАМАС в обращении к американцам, сделанном 19 октября. Он сказал, что «ХАМАС и Путин… хотят полностью уничтожить соседнюю демократию».