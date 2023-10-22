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В Израиле заявили, что число заложников в секторе Газа достигло 212

Число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 212. Об этом 22 октября заявил официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари в ходе брифинга, передает ТАСС.

В Израиле назвали число заложников в секторе Газа
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ВС Израиля «проинформировали семьи 212 удерживаемых в секторе Газа заложников», заявил Хагари.

ХАМАС заявило о намерении освободить 22 октября еще двоих заложников

Как писала «Парламентская газета», движение ХАМАС заявило о готовности отпустить всех гражданских заложников в случае прекращения огня в секторе Газа. Как отметил член политбюро палестинского движения Муса Абу-Марзук, из-за интенсивных израильских обстрелов невозможно перевозить и отпускать заложников. Он добавил, что без прекращения огня этого сделать не удастся.