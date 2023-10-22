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Японские рыбаки не могут выйти на промысел из-за антироссийских санкций

Японские рыбаки несут серьезные потери из-за антироссийских санкций – они не могут выйти на промысел возле Южных Курил из-за несостоявшихся переговоров между Москвой и Токио, сообщает Hokkaido Shimbun.

Японские рыбаки не могут выйти на промысел из-за санкций против РФ
© РИА Новости

«Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора», — заявляют они.

Рыбаки уже требуют от японского правительства компенсировать им потери. Представители отрасли считают, что заниматься рыболовецким промыслом в дальнейшем им будет практически невозможно, пока Москва и Токио не улучшат отношения. Также сложившая ситуация свидетельствует о том, что Японии придется поставить крест на надежде вернуть территории, считают журналисты.

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Ранее правительство страны утверждало, что активность японских рыбаков «свидетельствует об особом статусе Токио в отношении этих территорий». Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в эфире НСН упрекнул Японию в нежелании сотрудничать с Россией. Токио существенно урезал закупки морепродуктов у Москвы, несмотря на то, что Россия готова сотрудничать с Японией.