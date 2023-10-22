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Сирия отреагировала на удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо

Регулярные рейсы из международных аэропортов Дамаска и Алеппо были перенесены в воздушную гавань Латакии. Об этом пишет сирийское агентство SANA.

Сирия отреагировала на удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо
© SANA

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС Израиля нанесли очередной удар по взлетно-посадочным полосам двух ключевых аэропортов. В результате атак ВВП были выведены из строя.

На фоне этого, по данным агентства, Минтранс Сирии перевел рейсы в Латакию.

Напомним, что ЦАХАЛ постоянно наносит удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры Сирии. Так, 12 октября Армия обороны Израиля обстреляла аэропорты Дамаска и Алеппо, 15 октября - только Алеппо.

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Нанесенные ВВП повреждения ремонтники устранили 13 и 16 октября, соответственно.

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