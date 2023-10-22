КНР обвинила Филиппины в организации намеренных столкновений с китайскими судами

Филиппины умышленно в воскресенье спровоцировали столкновения с судами КНР в районе спорной акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщило Управление береговой охраны (УБО) Китая.

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Как уточняется в заявлении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Weibo, инциденты произошли 22 октября недалеко от отмели Аюнгин. По версии китайской стороны, судно Филиппин предприняло "самовольные действия", не обращая внимания на предостережения береговой охраны Китая, которая попыталась его оттеснить.

В результате "непрофессиональных, опасных и преднамеренных" действий филиппинской яхты, как отмечается, произошло легкое столкновение с катером береговой охраны КНР в его носовой части.

Через два часа появился катер береговой охраны Филиппин, который "нарочно задним ходом" протаранил правый борт находящегося поблизости китайского рыболовецкого судна.

"Это были злонамеренные действия, которые привели к повышению напряженности", - прокомментировало УБО.