На Ближнем Востоке начали громить рестораны «Макдоналдс»

Вандалы на Ближнем Востоке стали громить рестораны «Макдоналдс» из-за решения компании предоставлять бесплатное питание израильским солдатам, сообщает The Washington Post. Пропалестинские активисты напали на несколько заведений в Турции, Ливане и Египте. Кроме того, египетские блогеры призвали бойкотировать «Макдоналдс» вследствие их поддержки Иерусалима в конфликте на Ближнем Востоке.

В отличие от посольств США с их бетонными стенами и охраной полиции, «Макдоналдс» и другие предприятия быстрого питания стали легкой мишенью для политически мотивированного вандализма, — говорится в сообщении.

Ранее на 20-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг обрушились с критикой за пост в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) в поддержку мирных жителей Палестины. Девушка выложила снимок, на котором она держит в руках плакат, призывающий поддержать Газу. Некоторые пользователи обвинили активистку в антисемитизме и поддержке терроризма.