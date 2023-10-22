В США раскрыли цель помощи Байдена Украине

Президент США Джо Байден поддерживает Украину для того, чтобы лишить Россию военных ресурсов. С таким мнением выступил обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.

© Lenta.ru

Касс раскрыл цель помощи Байдена Украине и подчеркнул, что он стремится истощить военные ресурсы России. По его мнению, при соперничестве двух стран третья «поощряет продолжение военных действий как можно дольше, чтобы лишить воюющие страны их ресурсов и военной мощи».

При этом обозреватель усомнился, что США способствовали началу конфликта на Украине.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер раскрыл причину приостановки переговоров о мире между Россией и Украиной. По его словам, именно США не разрешили Киеву продолжить мирные переговоры с Москвой в Стамбуле в марте 2022 года.