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Канадская разведка раскрыла, кто нанес удар по больнице в секторе Газа

Ракета палестинского движения ХАМАС, сбившись с курса, нанесла удар по больнице в секторе Газа, где погибли почти 500 человек. Об этом заявил министр национальной обороны Канады Уильям Блэр со ссылкой на результаты расследования разведки Канады.

Канадская разведка раскрыла, кто нанес удар по больнице в секторе Газа
© globallookpress.com

«Анализ с высокой степенью уверенности указывает на то, что Израиль не наносил удар по больнице 17 октября 2023 года. Более вероятный сценарий указывает на то, что удар был вызван сбившейся с курса ракетой, выпущенной из сектора Газа», — заявил Уильям Блэр, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Канада провела собственное независимое расследование трагедии.

CNN: Палестина сама разбомбила больницу в Газе

Минздрав Газы сообщает, что от попадания ракеты в больницу в секторе Газа погиб 471 человек, телеканал Al Arabiya приводит другие данные — 800. Среди них были сотни детей. Израиль и палестинское движение ХАМАС обвинили друг друга в произошедшем.

Спустя время в ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) заявили, что по больнице ударила группировка «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). CNN в своем расследовании также передает, что Израиль не мог нанести удар по больнице.