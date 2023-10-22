Канадская разведка раскрыла, кто нанес удар по больнице в секторе Газа

Ракета палестинского движения ХАМАС, сбившись с курса, нанесла удар по больнице в секторе Газа, где погибли почти 500 человек. Об этом заявил министр национальной обороны Канады Уильям Блэр со ссылкой на результаты расследования разведки Канады.

«Анализ с высокой степенью уверенности указывает на то, что Израиль не наносил удар по больнице 17 октября 2023 года. Более вероятный сценарий указывает на то, что удар был вызван сбившейся с курса ракетой, выпущенной из сектора Газа», — заявил Уильям Блэр, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Канада провела собственное независимое расследование трагедии.

Минздрав Газы сообщает, что от попадания ракеты в больницу в секторе Газа погиб 471 человек, телеканал Al Arabiya приводит другие данные — 800. Среди них были сотни детей. Израиль и палестинское движение ХАМАС обвинили друг друга в произошедшем.