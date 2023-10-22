Экс-советник Рейгана рассказал о ловушке для США на Украине

Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что американские политики намерены бесконечно продолжать войну на Украине. Об этом он написал в статье для издания American Conservative.

Бэндоу предположил, что политики в США боятся потерять международный авторитет своей страны, поэтому выражают готовность долго воевать на Украине.

«Партия войны попала в "ловушку поддержания авторитета". <...>. Погоня за авторитетом <...> скорее искажает, нежели улучшает, политические решения в Вашингтоне», — рассказал экс-советник Рейгана.

По мнению эксперта, полный коллапс Украины слабо отразится на безопасности самих США. Он уточнил, что у Москвы нет причин воевать с Вашингтоном, поскольку у них нет территориальных споров, а большинство международных склок обладают только ограниченным значением.