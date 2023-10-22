Die Welt: особое отношение Байдена к фон дер Ляйен насторожило наблюдателей
Президент США Джо Байден обращает особое внимание к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. С таким предположением выступила обозреватель немецкой газеты Die Welt Стефани Больцен.
«На саммите ЕС — США председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пользуется особым вниманием со стороны президента США Джо Байдена. При этом глава Евросовета Шарль Мишель не получает индивидуальной аудиенции», — заявила Стефани Больцен.
По словам обозревателя, глава ЕК называет Байдена «дорогой Джо». Также наблюдателей смутило, что президент США во время саммита гулял с Урсулой фон дер Ляйен в Розовом саду, а с Шарль Мишель общался лишь в Овальном кабинете.
Саммит ЕС — США прошел 20 октября в Вашингтоне. В рамках него договорились, что начнут искать способы передачи Киеву доходов предприятий от замороженных активов России. Также на саммите обсуждалась угроза коллапса украинской экономики.