Байден рассказал о контактах с Израилем по наземной операции в Газе

Президент США Джо Байден сообщил журналистам, что он контактирует с властями Израиля по поводу сроков начала наземной операции в секторе Газа. Слова главы государства, которые приводит пресс-служба Белого дома, прозвучали в ответ на вопрос, подталкивает ли он Тель-Авив к отсрочке действий на земле анклава.

Я веду переговоры с израильтянами, — сообщил Байден.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Байден положительно ответил на вопрос журналиста о том, следует ли Израилю отложить наземную операцию в анклаве до тех пор, пока не будет освобождено большее число заложников, захваченных представителями движения ХАМАС. После этого в Белом доме заявили, что глава государства не расслышал вопрос и ответил только на вторую часть, сказав, что «хотел бы освобождения большего числа заложников».