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СМИ: НАТО следует ждать конфликта в Арктике из-за дружбы России и Китая

Судоходство КНДР по Северному пути России вызывает беспокойство у НАТО, так как оно может в итоге обернуться началом нового конфликта. Такое мнение выразил председатель военного комитета альянса, адмирал Роб Бауэр, пишет URA.RU со ссылкой на американское агентство Bloomberg.

НАТО предупредили о риске конфликта в Арктике из-за России и Китая
© РИА Новости

«Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые. Они не сказали, что не пойдут туда в военном отношении», — пояснил он.

Бауэр считает, что укрепление отношений между Россией и Китаем непременно повлияет на глобальную стабильность и не в хорошем смысле. Он подчеркнул, что Североатлантическому альянсу следует готовиться к конфликту в регионе.

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Ранее Россия начала интеграцию в крупнейший проект Китая «Один пояс, один путь». Президент РФ Владимир Путин на форуме в Пекине заявил, что это «глобальный план», нацеленный «на формирование справедливого многополярного мира».

Кроме того, Путин указал, что Россия, как и Китай, преследуют идею создания «интеграционного контура», в котором реализовалась бы свобода торговли, инвестиций, труда.

«Она созвучна нашему известному предложению сформировать большое евразийское партнерство», — сказал лидер РФ.

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