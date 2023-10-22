НАТО предупредили о риске конфликта в Арктике из-за России и Китая

Судоходство КНДР по Северному пути России вызывает беспокойство у НАТО, так как оно может в итоге обернуться началом нового конфликта. Такое мнение выразил председатель военного комитета альянса, адмирал Роб Бауэр, пишет URA.RU со ссылкой на американское агентство Bloomberg.

«Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые. Они не сказали, что не пойдут туда в военном отношении», — пояснил он.

Бауэр считает, что укрепление отношений между Россией и Китаем непременно повлияет на глобальную стабильность и не в хорошем смысле. Он подчеркнул, что Североатлантическому альянсу следует готовиться к конфликту в регионе.

Ранее Россия начала интеграцию в крупнейший проект Китая «Один пояс, один путь». Президент РФ Владимир Путин на форуме в Пекине заявил, что это «глобальный план», нацеленный «на формирование справедливого многополярного мира».

Кроме того, Путин указал, что Россия, как и Китай, преследуют идею создания «интеграционного контура», в котором реализовалась бы свобода торговли, инвестиций, труда.